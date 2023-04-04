Барби Феррейра навала причины ухода из сериала «Эйфория»

Барби Феррейра заявила, что покинула «Эйфорию» по обоюдному согласию с продюсером шоу

Американская актриса Барби Феррейра, сыгравшая школьницу Кэт в сериале «Эйфория», назвала причины своего ухода из проекта. Об этом сообщает Page Six.

Артистка поведала, что решение об увольнении она приняла по обоюдному согласию с продюсером шоу Сэмом Левинсоном после съемок во втором сезоне. Звезда отметила, что сюжетная линия ее героини была исчерпана, а также подчеркнула, что в продолжении сериала ее персонаж ушел на второй план.

«Я действительно больше не хотела играть толстую лучшую подругу. Думаю, что они (создатели сериала — прим. "Ленты.ру") этого тоже не хотели», — добавила Феррейра.

Ранее стало известно, что американская актриса Зендея будет получать по миллиону долларов за каждый эпизод третьего сезона сериала «Эйфория», съемки которого начнутся во второй половине 2023 года. В актерский состав шоу по-прежнему будут входить Хантер Шафер, Джейкоб Элорди, Сидни Суини и Алекса Деми.