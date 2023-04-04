Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
13:16, 4 апреля 2023Ценности

Парикмахера раскритиковали в сети за цвет волос клиентки после окрашивания

Парикмахер Джуди покрасила темные волосы клиентки в оранжево-желтый цвет

Кадр: @abselomyodit

Парикмахер Джуди (фамилия неизвестна) покрасила волосы клиентки и подверглась критике в сети. Соответствующими кадрами она поделилась в своем TikTok-аккаунте.

В размещенном ролике инфлюэнсерша с никнеймом abselomyodit продемонстрировала длинные темные локоны заказчицы, которая захотела их осветлить. Так, стилистка нанесла красящее вещество по всей длине прядей женщины.

Помимо этого, Джуди смыла и высушила корни волос, а концы разделила на пять частей. Затем она завязала их резинками и снова нанесла краску. Затем юзерша продемонстрировала результат своей работы. В опубликованном видео видно, что волосы клиентки стали оранжево-желтого цвета.

Материалы по теме:
«Еле спасли» Женщины веками сжигают волосы краской ради красоты. Как они пытаются обмануть природу?
«Еле спасли»Женщины веками сжигают волосы краской ради красоты. Как они пытаются обмануть природу?
21 июня 2021
«Я устал скромничать» Россиянин придумал революционную технику окрашивания волос. Как она прославила его на весь мир?
«Я устал скромничать»Россиянин придумал революционную технику окрашивания волос. Как она прославила его на весь мир?
26 августа 2022

Подписчики возмутились работой мастера, о чем написали в комментариях под постом. «Не может быть, чтобы это был сертифицированный специалист», «Кто-нибудь, пожалуйста, отберите у нее право работать по этой специальности», «Неужели вы просто позволили ей уйти вот так?», «Проблема в том, что волосы этой женщины теперь сильно повреждены», — заявили они.

В марте российский врач-дерматовенеролог, трихолог Елена Богатова опровергла безвредность хны для окрашивания волос. Так, медик рассказала, что в настоящий момент хна является одним из видов красящих средств, в составе которых присутствуют химические компоненты.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Екатерина Ештокина
Обсудить
Последние новости
Финляндия стала членом НАТО
На Украине призвали лишить Россию права вето в ООН
Стало известно о состоянии пострадавших при взрыве в петербургском кафе
МИД России прокомментировал вступление Финляндии в НАТО
Володин заявил о недостатках в системе ЕГЭ
Россиянка бросила шестилетнего сына в больнице после выздоровления
Раскрыта доля российских сделок на рынке жилья Турции
Россия примет военные меры из-за вступления Финляндии в НАТО
Шойгу сообщил о передаче Белоруссии ракетного комплекса Искандер
Литва запретила россиянам покупать в стране недвижимость
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.