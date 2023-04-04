Парикмахера раскритиковали в сети за цвет волос клиентки после окрашивания

Парикмахер Джуди покрасила темные волосы клиентки в оранжево-желтый цвет

Парикмахер Джуди (фамилия неизвестна) покрасила волосы клиентки и подверглась критике в сети. Соответствующими кадрами она поделилась в своем TikTok-аккаунте.

В размещенном ролике инфлюэнсерша с никнеймом abselomyodit продемонстрировала длинные темные локоны заказчицы, которая захотела их осветлить. Так, стилистка нанесла красящее вещество по всей длине прядей женщины.

Помимо этого, Джуди смыла и высушила корни волос, а концы разделила на пять частей. Затем она завязала их резинками и снова нанесла краску. Затем юзерша продемонстрировала результат своей работы. В опубликованном видео видно, что волосы клиентки стали оранжево-желтого цвета.

Подписчики возмутились работой мастера, о чем написали в комментариях под постом. «Не может быть, чтобы это был сертифицированный специалист», «Кто-нибудь, пожалуйста, отберите у нее право работать по этой специальности», «Неужели вы просто позволили ей уйти вот так?», «Проблема в том, что волосы этой женщины теперь сильно повреждены», — заявили они.

В марте российский врач-дерматовенеролог, трихолог Елена Богатова опровергла безвредность хны для окрашивания волос. Так, медик рассказала, что в настоящий момент хна является одним из видов красящих средств, в составе которых присутствуют химические компоненты.