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12:37, 4 апреля 2023Среда обитания

Путин пообещал оставить без изменений тарифы ЖКХ в ближайшие полтора года

Путин заявил, что в России в ближайшие полтора года индексации тарифов ЖКХ быть не должно

Фото: Антон Денисов / РИА Новости

В ближайшие полтора года в России не должно быть индексации тарифов на услуги ЖКХ. Оставить тарифы без изменений до июля 2024 года пообещал президент Владимир Путин во время общения с рабочими на заводе «Тулажелдормаш», передает ТАСС.

«С 1 января следующего года мы передвинули следующую индексацию на 1 июля 2024 года. Таким образом, полтора года индексации не должно быть», — заявил глава государства. Путин добавил, что благодаря переносу индексации появились средства, которых могут быть направлены на развитие системы ЖКХ в российских регионах.

Александра Качан
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