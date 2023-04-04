Путин пообещал оставить без изменений тарифы ЖКХ в ближайшие полтора года

Путин заявил, что в России в ближайшие полтора года индексации тарифов ЖКХ быть не должно

В ближайшие полтора года в России не должно быть индексации тарифов на услуги ЖКХ. Оставить тарифы без изменений до июля 2024 года пообещал президент Владимир Путин во время общения с рабочими на заводе «Тулажелдормаш», передает ТАСС.

«С 1 января следующего года мы передвинули следующую индексацию на 1 июля 2024 года. Таким образом, полтора года индексации не должно быть», — заявил глава государства. Путин добавил, что благодаря переносу индексации появились средства, которых могут быть направлены на развитие системы ЖКХ в российских регионах.