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18:50, 4 апреля 2023Россия

Пьяный россиянин жестоко избил сотрудников скорой помощи и проломил им головы

В Нижнем Новгороде пьяный мужчина избил приехавших на вызов сотрудников скорой помощи

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

В Нижнем Новгороде пьяный мужчина жестоко избил сотрудников скорой помощи и проломил им головы. Об этом сообщает пресс-служба областной Гострудинспекции в своем Telegram-канале.

3 апреля бригада скорой помощи приехала на вызов к одному из пациентов. Помимо него в квартире находился мужчина в состоянии алкогольного опьянения, который набросился с кулаками на фельдшера и медбрата.

У пострадавших медиков диагностировали множественные травмы — в том числе сотрясения мозга и черепно-мозговые травмы. Расследование инцидента взяла под контроль Гострудинспекция. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее сообщалось, что в Саратове сын больной женщины избил девушек-фельдшеров, приехавших на вызов к его матери. До этого в Каспийске мужчина избил водителя скорой помощи, который грыз семечки и мусорил шелухой, пока ждал бригаду. У пострадавшего диагностировали сотрясение мозга.

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Варвара Родикова
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