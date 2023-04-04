Пьяный россиянин жестоко избил сотрудников скорой помощи и проломил им головы

В Нижнем Новгороде пьяный мужчина избил приехавших на вызов сотрудников скорой помощи

В Нижнем Новгороде пьяный мужчина жестоко избил сотрудников скорой помощи и проломил им головы. Об этом сообщает пресс-служба областной Гострудинспекции в своем Telegram-канале.

3 апреля бригада скорой помощи приехала на вызов к одному из пациентов. Помимо него в квартире находился мужчина в состоянии алкогольного опьянения, который набросился с кулаками на фельдшера и медбрата.

У пострадавших медиков диагностировали множественные травмы — в том числе сотрясения мозга и черепно-мозговые травмы. Расследование инцидента взяла под контроль Гострудинспекция. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее сообщалось, что в Саратове сын больной женщины избил девушек-фельдшеров, приехавших на вызов к его матери. До этого в Каспийске мужчина избил водителя скорой помощи, который грыз семечки и мусорил шелухой, пока ждал бригаду. У пострадавшего диагностировали сотрясение мозга.