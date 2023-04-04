В Японии прокомментировали решение ОПЕК+ сократить добычу нефти

Генсек кабмина Японии Мацуно: решение ОПЕК+ приведет к сохранению высоких цен на нефть

Генеральный секретарь кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно, комментируя решение ряда государств-членов ОПЕК+ сократить добычу нефти, рассказал, что власти страны считают, что эти действия могут привести к сохранению высоких цен на сырье, сообщает ТАСС.

«Мы полагаем, что это неминуемо ведет к тому, что цены остановятся на высоком уровне», — заявил он. По его словам, Токио внимательно следит за ситуацией на энергетическом рынке и стремится к укреплению отношений со странами, являющимися крупнейшими потребителями нефти. Мацуно добавил, что необходимо сохранять диалог между производителями и покупателями сырья для того, чтобы стабилизировать ситуацию на мировом рынке.

Ранее глава Минфина США Джанет Йеллен оценила решение ОПЕК+ снизить нефтедобычу, выразив сожаление по данному вопросу. Она добавила, что для реальной оценки действий членов организации требуется более длительное время.