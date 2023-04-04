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21:33, 4 апреля 2023Мир

Сын Трампа отреагировал на арест отца

Сын экс-президента США Трампа опубликовал перевернутый флаг США после ареста отца
Дональд Трамп-младший

Дональд Трамп-младший. Фото: Sarah Silbiger / Reuters

Дональд Трамп-младший, сын экс-президента США Дональда Трампа, отреагировал на арест отца и опубликовал перевернутый американский флаг на своей странице в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Шокирует, как низко мы падаем», — написал Трамп-младший, предупредив, что это «только начало скользкого пути к тирании».

4 апреля Дональда Трампа арестовали в офисе окружного прокурора в Нижнем Манхэттене. По словам самого экс-президента, суд в Нью-Йорке предъявит ему обвинения по 33 пунктам. В частности, Трампа могут обвинить в нарушении правил финансирования предвыборной кампании.

Марина Совина
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