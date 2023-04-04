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12:47, 4 апреля 2023Бывший СССР

В Минске заявили об отсутствии связи спецслужб страны с задержанными в Польше

КГБ Белоруссии заявил, что задержанные в Польше не имеют отношения к спецслужбам Минска

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Ни один из задержанных польскими властями граждан Белоруссии не имеет отношения к спецслужбам страны, заявил глава Комитета государственной безопасности (КГБ) республики Иван Тертель в ходе встречи с главой Белоруссии Александром Лукашенко и директором Службы внешней разведки (СВР) России Сергеем Нарышкиным. Его слова передает ТАСС.

«Никто из задержанных на территории Польши не имеет отношения к деятельности белорусских спецслужб. Сам лично проверял, готов за это ручаться и нести ответственность», — сказал Тертель.

Он также рассказал, что в Белоруссии задержали польских граждан, которые вели агентурную работу в интересах разведки Варшавы. И теперь Польша пытается обменять своих шпионов на непричастных белорусов.

Ранее стало известно, что в Польше задержали троих граждан республики Владислава Посмитюху, Марию Медведеву и Николая Москаленко. Задержания с поличным не было, ко всем троим польские силовики пришли домой.

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Алевтина Запольская
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