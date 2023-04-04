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12:30, 4 апреля 2023Россия

Прихожанин российского храма захлебнулся в купели и умер

В Калужской области прихожанин храма захлебнулся в купели и умер

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Калужской области тело мужчины обнаружили в купели храма Димитрия Солунского. Мужчина снимал жилье неподалеку и регулярно приходил в храм, сообщает сайт don24.ru.

Тело россиянина нашел местный житель. На месте происшествия нашли бутылки из-под алкогольных напитков и обезболивающие препараты. Проведенная экспертиза установила, что мужчина захлебнулся, после чего тело пробыло в воде около суток.

Следственный комитет России проводит проверку по факту обнаружения в купели тела мужчины. Погибший имел заболевание онкологического профиля, отмечает don24.ru.

В марте жительница Петербурга захлебнулась в бассейне. Во время заплыва она неожиданно почувствовала себя плохо. Сотрудникам спорткомплекса удалось реанимировать женщину, после чего ее доставили в больницу.

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Алан Босиков
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