Прихожанин российского храма захлебнулся в купели и умер

В Калужской области прихожанин храма захлебнулся в купели и умер

В Калужской области тело мужчины обнаружили в купели храма Димитрия Солунского. Мужчина снимал жилье неподалеку и регулярно приходил в храм, сообщает сайт don24.ru.

Тело россиянина нашел местный житель. На месте происшествия нашли бутылки из-под алкогольных напитков и обезболивающие препараты. Проведенная экспертиза установила, что мужчина захлебнулся, после чего тело пробыло в воде около суток.

Следственный комитет России проводит проверку по факту обнаружения в купели тела мужчины. Погибший имел заболевание онкологического профиля, отмечает don24.ru.

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