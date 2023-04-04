Лавров высказался о будущем диалога с Евросоюзом

Лавров: РФ решит будущее диалога с ЕС на основе интересов из концепции внешней политики

Глава МИД России Сергей Лавров в интервью «Аргументам и фактам» высказался о будущем диалога с Европейским союзом (ЕС) и заявил, что Москва будет принимать решения на основе интересов, изложенных в обновленной концепции внешней политики.

«Необходимые выводы мы сделали. В ответ на враждебные шаги будем действовать при необходимости жестко, руководствуясь национальными интересами России и общепринятым в дипломатической практике принципом взаимности», — подчеркнул министр иностранных дел.

Лавров добавил, что Москва готова рассматривать предложения Евросоюза в том случае, если европейцы откажутся от антироссийского курса в пользу диалога.

31 марта президент России Владимир Путин подписал указ об утверждении обновленной Концепции внешней политики Российской Федерации. Глава государства объявил об этом на оперативном совещании с постоянными членами Совета безопасности России.

