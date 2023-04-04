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22:07, 4 апреля 2023Мир

Захарова посоветовала немецким властям посмотреть выступление Львовой-Беловой

Мария Захарова посоветовала властям Германии ознакомиться с выступлением Львовой-Беловой
Мария Захарова

Мария Захарова. Фото: MFA Russia / Globallookpress.com

Официальный представитель МИД России Мария Захарова посоветовала властям Германии посмотреть выступление уполномоченного при президенте России по правам ребенка Марии Львовой-Беловой для того, чтобы увидеть примеры реальной системной работы по защите детей. Об этом она написала в своем Telegram.

Как отметила Захарова, немецким чиновникам «было бы крайне полезно ознакомиться» с содержанием выступления Львовой-Беловой и поучиться на примерах реальной системной работы по защите детей. «Судя по криминальной статистике, в ФРГ таких усилий явно не хватает», — добавила она.

По словам представителя МИД России, даже после прочтения буклета на эту тему станет ясно, что информация о тысячах усыновленных детей, «которую распространяет киевский режим и МУС, а за ними слепо и бездумно повторяют немецкие власти», является фейком. «Заодно узнали и увидели бы (есть множество фотографий и видео), что дети в российских семьях чувствуют себя хорошо и окружены заботой», — подчеркнула она, добавив, что российская сторона всегда содействует в случаях, если разлученных военными действиями детей и родителей можно воссоединить.

26 марта Мария Захарова заявила о том, что украинские дети сталкиваются с проблемой сексуальной эксплуатации в Европе. По ее словам, заявления на эту тему делали в том числе официальные лица Евросоюза.

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Марина Совина
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