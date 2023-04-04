Сексолог назвал неочевидные причины снижения либидо у женщин

Сексолог Салахов: половое влечение у женщин может снизиться из-за лекарств

Половое влечение у женщин может снизиться по ряду причин, в том числе неочевидных, рассказал сексолог Артур Салахов. Факторы, ведущие к снижению либидо, он перечислил на странице «ВКонтакте».

По словам Салахова, на влечение влияют различные болезни — диабет, болезни сердца, рак, психические расстройства, неврологические заболевания, гипотиреоз и артрит, а также состояния, при которых женщина испытывает боль во время секса. Кроме того, женское либидо снижается из-за приема определенных лекарств, среди которых врач назвал антидепрессанты (СИОЗС и трициклические), нейролептики для лечения психических расстройств, бета-блокаторы для лечения высокого кровяного давления, глаукомы и мигрени. Снизить либидо, добавил врач, могут также бензодиазепины, назначаемые от бессонницы и тревоги, и оральные контрацептивы, а также обезболивающие.

Существенно уменьшить потребность женщины в сексе может и ее стиль жизни, отметил врач. «Заботы, рабочие обязанности и напряженный график могут быть утомительными и стрессовыми. В конце долгого дня или напряженного периода люди могут просто быть слишком уставшими, чтобы думать о сексе», — говорит Салахов.

Также за снижением либидо могут стоять психологические и эмоциональные причины, отметил врач: тревога, депрессия, сексуальные травмы, нарушенная эмоциональная связь с партнером. Для выявления или исключения причин снижения влечения он порекомендовал женщинам пройти полное обследование.

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