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07:06, 4 апреля 2023Забота о себе

Сексолог назвал неочевидные причины снижения либидо у женщин

Сексолог Салахов: половое влечение у женщин может снизиться из-за лекарств

Фото: Unsplash

Половое влечение у женщин может снизиться по ряду причин, в том числе неочевидных, рассказал сексолог Артур Салахов. Факторы, ведущие к снижению либидо, он перечислил на странице «ВКонтакте».

По словам Салахова, на влечение влияют различные болезни — диабет, болезни сердца, рак, психические расстройства, неврологические заболевания, гипотиреоз и артрит, а также состояния, при которых женщина испытывает боль во время секса. Кроме того, женское либидо снижается из-за приема определенных лекарств, среди которых врач назвал антидепрессанты (СИОЗС и трициклические), нейролептики для лечения психических расстройств, бета-блокаторы для лечения высокого кровяного давления, глаукомы и мигрени. Снизить либидо, добавил врач, могут также бензодиазепины, назначаемые от бессонницы и тревоги, и оральные контрацептивы, а также обезболивающие.

Существенно уменьшить потребность женщины в сексе может и ее стиль жизни, отметил врач. «Заботы, рабочие обязанности и напряженный график могут быть утомительными и стрессовыми. В конце долгого дня или напряженного периода люди могут просто быть слишком уставшими, чтобы думать о сексе», — говорит Салахов.

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Также за снижением либидо могут стоять психологические и эмоциональные причины, отметил врач: тревога, депрессия, сексуальные травмы, нарушенная эмоциональная связь с партнером. Для выявления или исключения причин снижения влечения он порекомендовал женщинам пройти полное обследование.

Ранее сексолог Екатерина Юшкевич предложила способы обострить чувства заскучавшим супругам. По ее словам, для того чтобы пробудить угасшую спустя годы супружеской жизни страсть, нужно устроить чувственные игры.

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Александра Лисица
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