59-летняя Лолита раскрыла свой способ оставаться работоспособной
Российская и украинская эстрадная певица Лолита Милявская призналась, что делает сезонные уколы, чтобы оставаться работоспособной. Свой способ поддержать энергию на высоком уровне она раскрыла в беседе с Пятым каналом.
59-летняя артистка сообщила, что раз в год на протяжении 12 лет делает инъекции витаминов для профилактики проблем со здоровьем, которые могут развиться с возрастом у людей с напряженным рабочим графиком. По словам Лолиты, курс ей подобрал и назначил врач, потому она его не прерывает даже на гастролях, для чего возит с собой в чемодане шприцы и препараты.
Курс помогает нервной системе. (…) Лучше память, сосудистые препараты. Ты себя чувствуешь лучше, ты более работоспособный
Тщательнее следить за здоровьем Лолите рекомендовал врач после того, как ей исполнилось 40 лет. С тех пор певица регулярно сдает анализ крови, чтобы вовремя выявить возможные дефициты в организме, и раз в год проходит полную диспансеризацию.
Ранее певица Лолита рассказала об особенностях секса в зрелом возрасте. По ее словам, она была уверена, что после 50 лет он исчезнет из ее жизни, но ошибалась. Более того, интимная близость с годами стала качественнее и осознаннее.