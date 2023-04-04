59-летняя Лолита раскрыла свой способ оставаться работоспособной

59-летняя певица Лолита Милявская призналась, что 12 лет регулярно делает уколы витаминов

Российская и украинская эстрадная певица Лолита Милявская призналась, что делает сезонные уколы, чтобы оставаться работоспособной. Свой способ поддержать энергию на высоком уровне она раскрыла в беседе с Пятым каналом.

59-летняя артистка сообщила, что раз в год на протяжении 12 лет делает инъекции витаминов для профилактики проблем со здоровьем, которые могут развиться с возрастом у людей с напряженным рабочим графиком. По словам Лолиты, курс ей подобрал и назначил врач, потому она его не прерывает даже на гастролях, для чего возит с собой в чемодане шприцы и препараты.

Курс помогает нервной системе. (…) Лучше память, сосудистые препараты. Ты себя чувствуешь лучше, ты более работоспособный Лолита Милявская

Тщательнее следить за здоровьем Лолите рекомендовал врач после того, как ей исполнилось 40 лет. С тех пор певица регулярно сдает анализ крови, чтобы вовремя выявить возможные дефициты в организме, и раз в год проходит полную диспансеризацию.

Ранее певица Лолита рассказала об особенностях секса в зрелом возрасте. По ее словам, она была уверена, что после 50 лет он исчезнет из ее жизни, но ошибалась. Более того, интимная близость с годами стала качественнее и осознаннее.