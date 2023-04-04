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18:30, 4 апреля 2023Забота о себе

59-летняя Лолита раскрыла свой способ оставаться работоспособной

59-летняя певица Лолита Милявская призналась, что 12 лет регулярно делает уколы витаминов

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Российская и украинская эстрадная певица Лолита Милявская призналась, что делает сезонные уколы, чтобы оставаться работоспособной. Свой способ поддержать энергию на высоком уровне она раскрыла в беседе с Пятым каналом.

59-летняя артистка сообщила, что раз в год на протяжении 12 лет делает инъекции витаминов для профилактики проблем со здоровьем, которые могут развиться с возрастом у людей с напряженным рабочим графиком. По словам Лолиты, курс ей подобрал и назначил врач, потому она его не прерывает даже на гастролях, для чего возит с собой в чемодане шприцы и препараты.

Курс помогает нервной системе. (…) Лучше память, сосудистые препараты. Ты себя чувствуешь лучше, ты более работоспособный

Лолита Милявская
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Тщательнее следить за здоровьем Лолите рекомендовал врач после того, как ей исполнилось 40 лет. С тех пор певица регулярно сдает анализ крови, чтобы вовремя выявить возможные дефициты в организме, и раз в год проходит полную диспансеризацию.

Ранее певица Лолита рассказала об особенностях секса в зрелом возрасте. По ее словам, она была уверена, что после 50 лет он исчезнет из ее жизни, но ошибалась. Более того, интимная близость с годами стала качественнее и осознаннее.

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Наталья Обрядина
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