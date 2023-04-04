Украинские журналисты заметили Меладзе на горнолыжном курорте «Куршевель»

Украинские журналисты заметили Валерия Меладзе на горнолыжном курорте «Куршевель»

Украинские журналисты заметили российского эстрадного певца Валерия Меладзе на горнолыжном курорте «Куршевель» во Франции. Видео с исполнителем опубликовал политолог, журналист и радиоведущий Армен Гаспарян в своем Telegram-канале.

На кадрах видно, что репортеры подходят к музыканту с просьбой сфотографироваться, после чего просят его поделиться мнением насчет специальной военной операции (СВО) на Украине. Меладзе просит журналистов выключить камеры, а также предлагает украинским репортерам отойти в сторону и «просто поговорить нормально».

Журналисты продолжают задавать исполнителю вопросы и провоцировать его, расспрашивая о том, как ему отдыхается на горнолыжном курорте в такое время, после чего супруга Меладзе, певица Альбина Джанабаева, выводит певца из толпы.

В начале января в сети появилось видео, на котором Меладзе, выступая на корпоративе в Дубае, продолжил фразу «Слава Украине» в беседе с фанатом.

Позже в Следственном комитете России и Генпрокуратуре проверили фразу исполнителя, а выступления артиста в сибирских городах, запланированные на апрель этого года, были отменены.