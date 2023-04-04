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07:18, 4 апреля 2023Мир

МИД России получил обращение Москальковой о выдаче паспортов за границей

МИД получил обращение омбудсмена Москальковой о выдаче паспортов РФ за границей

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Министерство иностранных дел получило обращение российского омбудсмена Татьяны Москальковой, предложившей упростить получение паспорта РФ соотечественниками за рубежом. Об этом пишет РИА Новости.

Как уточнили в МИД, вопрос прорабатывается в межведомственном формате. «B настоящее время ведется проработка данного вопроса в межведомственном формате с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти», — подтвердили в ведомстве факт обращения Москальковой.

Ранее Москалькова предложила давать гражданство РФ рожденным за границей детям россиян. Ребенку предлагается предоставлять гражданство России по рождению, если на день рождения ребенка один из его родителей имел российский паспорт, независимо от места рождения ребенка.

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Марина Совина
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