Москалькова предложила давать гражданство РФ рожденным за границей детям россиян

Москалькова предложила давать гражданство России рожденным за границей детям россиян

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова предложила давать гражданство России рожденным за границей детям россиян. Соответствующие поправки в закон «О гражданстве» она внесла в Госдуму, сообщает РИА Новости.

По задумке омбудсмена, ребенку предлагается предоставлять гражданство России по рождению, если на день рождения ребенка один из его родителей имел российский паспорт, независимо от места рождения ребенка. В версии законопроекта, которая была принята в первом чтении, указано, что гражданство такой ребенок может получить, если родился в России.

Ранее сообщалось, что для жителей Белоруссии, Казахстана, Молдавии и Украины, которые проживают в России, хотят восстановить упрощенное принятие гражданства России. Первый зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин также внес поправку, в которой предлагает сократить сроки проживания для возможности упрощенного получения паспорта с трех лет до одного года.

15 марта Затулин рассказал о поправках в закон «О гражданстве», поступившие в комитет Госдумы по делам СНГ, предполагающие лишение приобретенного гражданства России за ряд правонарушений, в том числе за дискредитацию СВО или госизмену.