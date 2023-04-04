Боец UFC Мокаев объяснил просьбу убрать упоминание о российском происхождении

Боец UFC Мокаев объяснил просьбу убрать упоминание о России протестами против мечети

Британский боец смешанного стиля (MMA) Мухаммад Мокаев в Twitter объяснил свою просьбу убрать упоминание о его российском происхождении.

Спортсмен заявил, что ему не понравились протесты москвичей против строительства мечети. «Могу сказать, что страна, в которой я сейчас живу, никогда открыто не выступала против мечетей», — подчеркнул он.

Ранее 4 апреля Мокаев обратился к руководству Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) с просьбой не указывать Россию местом его рождения. До этого в профиле спортсмена значилось российское происхождение.

Слухи о строительстве в районе Косино-Ухтомский в Москве мечети на 60 тысяч человек начали распространяться в сети в феврале. При этом местные власти строительство этого объекта не подтвердили и сообщили, что стройка в районе относится к возведению транспортно-пересадочного узла. Мусульманская община Москвы также не в курсе строительства огромной мечети. При этом православные активисты устраивают в Косино-Ухтомском протестные молебны и собирают подписи против возведения объекта.

Мокаев родился в городе Буйнакске Республики Дагестан. В возрасте 12 лет он переехал в Великобританию вместе с семьей. Боец выступает в UFC с марта 2022 года. Всего в его активе десять побед и ни одного поражения в MMA. Еще один поединок с его участием был признан несостоявшимся.