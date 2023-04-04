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13:59, 4 апреля 2023Мир

МИД России прокомментировал вступление Финляндии в НАТО

МИД России: Финляндия окончательно утратила самостоятельность из-за вступления в НАТО
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Fanni Uusitalo / Finnish government / Reuters

Финляндия окончательно утратила самостоятельность и самоидентичность из-за вступления в НАТО. Об этом сказано в распространенном во вторник заявлении МИД России.

«Как мы неоднократно предупреждали, Российская Федерация будет вынуждена предпринять ответные меры как военно-технического, так и иного характера в целях купирования угроз нашей национальной безопасности», — заявили в министерстве.

Отмечается, что конкретные шаги будут предприняты российской стороной на основании условий интеграции Финляндии в Североатлантический альянс, «включая размещение на её территории натовской военной инфраструктуры и ударных систем вооружений».

«Присоединение Финляндии к НАТО не может не отразиться негативно и на российско-финляндских двусторонних отношениях», — отметили в ведомстве.

Ранее Финляндия официально стала членом НАТО. Об этом премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. Он добавил, что сильные партнеры обеспечивают безопасность Польши и всего мира в целом. При этом официального заявления со стороны альянса пока не поступало.

3 апреля генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подтвердил, что Финляндия станет частью альянса 4 апреля. При этом в Кремле заявили, что видят в таких процессах посягательство на безопасность России.

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Виктория Кондратьева
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