Украинских военных сняли на видео с оружием времен Первой мировой войны

«Страна.ua»: бойцы ВСУ используют пулемет «Максим» времен Первой и Второй мировых войн

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) попали на видео с оружием, которое использовали более 100 лет назад. Соответствующий ролик опубликовало издание «Страна.ua» своем Telegram-канале.

Отмечается, что солдаты используют пулемет «Максим» времен Первой и Второй мировых войн. «Украинские военные тянут за собой пулеметы "Максим"», — подчеркивается в публикации.

Утром 3 апреля сообщалось, что Польша передала Украине несколько истребителей. Об этом сообщил Марчин Пшидач, представитель польского президента, отвечающий за международную проблематику.

Ранее главком ВСУ Валерий Залужный побеседовал с командующим НАТО в Европе генералом Кристофером Каволи на тему поставок оружия. В ходе телефонного разговора они обсудили тему поставок Киеву вооружения, техники и боеприпасов. «Договорились и дальше активно взаимодействовать», — подчеркнул Залужный.