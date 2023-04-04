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04:23, 4 апреля 2023Бывший СССР

Украинских военных сняли на видео с оружием времен Первой мировой войны

«Страна.ua»: бойцы ВСУ используют пулемет «Максим» времен Первой и Второй мировых войн

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) попали на видео с оружием, которое использовали более 100 лет назад. Соответствующий ролик опубликовало издание «Страна.ua» своем Telegram-канале.

Отмечается, что солдаты используют пулемет «Максим» времен Первой и Второй мировых войн. «Украинские военные тянут за собой пулеметы "Максим"», — подчеркивается в публикации.

Утром 3 апреля сообщалось, что Польша передала Украине несколько истребителей. Об этом сообщил Марчин Пшидач, представитель польского президента, отвечающий за международную проблематику.

Ранее главком ВСУ Валерий Залужный побеседовал с командующим НАТО в Европе генералом Кристофером Каволи на тему поставок оружия. В ходе телефонного разговора они обсудили тему поставок Киеву вооружения, техники и боеприпасов. «Договорились и дальше активно взаимодействовать», — подчеркнул Залужный.

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Марина Совина
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