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23:32, 4 апреля 2023Мир

Орбан поддержал Трампа

Премьер Венгрии Виктор Орбан поддержал экс-президента США Дональда Трампа
Виктор Орбан

Виктор Орбан. Фото: Christoph Soeder / dpa / Global Look Press

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан поддержал экс-президента США Дональда Трампа, против которого были выдвинуты обвинения в 34 случаях подлога документов, в своем Twitter.

«Продолжайте бороться, господин президент! Мы с вами, Дональд Трамп», — написал Орбан.

Трамп стал первым бывшим президентом США, которому предъявили уголовные обвинения. Прокуратура Манхэттена обвинила Трампа в 34 случаях подлога документов. Каждый из них включает в себя факт «фальсификации деловых документов первой степени с целью совершить другое правонарушение» и предполагает максимальное наказание в виде четырех лет тюрьмы. На данный момент суд снял формальный арест с политика, и он покинул здание суда.

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Марина Совина
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