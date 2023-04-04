Орбан поддержал Трампа

Премьер Венгрии Виктор Орбан поддержал экс-президента США Дональда Трампа

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан поддержал экс-президента США Дональда Трампа, против которого были выдвинуты обвинения в 34 случаях подлога документов, в своем Twitter.

«Продолжайте бороться, господин президент! Мы с вами, Дональд Трамп», — написал Орбан.

Трамп стал первым бывшим президентом США, которому предъявили уголовные обвинения. Прокуратура Манхэттена обвинила Трампа в 34 случаях подлога документов. Каждый из них включает в себя факт «фальсификации деловых документов первой степени с целью совершить другое правонарушение» и предполагает максимальное наказание в виде четырех лет тюрьмы. На данный момент суд снял формальный арест с политика, и он покинул здание суда.