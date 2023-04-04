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12:32, 4 апреля 2023Россия

Появились подробности о выжившем после падения с 19 этажа россиянине

KP.RU: до падения с 19 этажа дома житель Воронежа был в неадекватном состоянии

Фото: Екатерина Якель /« Лента.ру»

Житель Воронежа, который упал с 19 этажа дома и выжил, до этого ходил в неадекватном состоянии вместе с другим мужчиной. Об этом сообщили очевидцы, пишет KP.RU.

«Видела его сегодня недалеко от этого дома, во дворе трехэтажек. Он был в неадеквате: пьяный или под чем-то. С ним еще был не высокого роста не русский парень, весь дерганный. Потом тот ушел, а этот остался сидеть у клумбы на покрышках», — рассказала очевидица случившегося.

Другой свидетель, увидевший момент падения мужчины из окна многоэтажки, предположил, что спастись ему удалось благодаря подушкам безопасности, сработавшие в автомобиле, на который упал воронежец. По данным источника издания, пострадавшему мужчине 41 год.

О произошедшем в российском городе стало известно во вторник, 4 апреля. Тогда сообщалось, что пьяный мужчина выпал из окна 19 этажа и приземлился на припаркованный под окнами жилого комплекса автомобиль. После падения мужчина поднялся и спел врачам отрывок песни «Любовь, похожая на сон».

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Анастасия Шейкина
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