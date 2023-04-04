Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
16:05, 4 апреля 2023Среда обитания

Масштабные поставки товаров IKEA в Россию прекратились

«Известия»: масштабные поставки товаров IKEA в Россию прекратились

Фото: Michael Dalder / Reuters

В России не зафиксировали заметных поставок продукции IKEA. О прекращении масштабных поставок товаров шведского бренда в страну сообщают «Известия» со ссылкой на данные Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей отрасли.

Гендиректор ассоциации Александр Шестаков заявил, что российские покупатели не нуждаются в продукции ушедшей из страны IKEA. «Большую часть мебели и комплектующих для шведской компании производили именно отечественные предприятия, которые после ухода IKEA с рынка продолжают работать и выпускают аналогичную продукцию», — рассказал он.

Исполнительный директор ассоциации «Русбренд» Алексей Поповичев добавил, что организация бизнеса IKEA сильно ограничивает возможности параллельных поставок в Россию. Шведская компания работает по замкнутой на себя модели: производит товары, которые затем поставляет в собственные торговые точки с учетом их потребностей. Это означает, что продукцию можно закупать только у правообладателя. Поповичев считает, что поставки товаров IKEA в Россию будут минимальными.

Материалы по теме:
Алфавит, цифры и кубики: как выглядят здания самого популярного архитектора мира
Алфавит, цифры и кубики:как выглядят здания самого популярного архитектора мира
8 марта 2023
В поисках рая. Россияне бросились искать жилье за границей. Как купить виллу на берегу океана по цене «однушки» в Перми?
В поисках рая.Россияне бросились искать жилье за границей. Как купить виллу на берегу океана по цене «однушки» в Перми?
11 марта 2023

В «Яндекс Маркете» напомнили, что на данный момент продукцию шведского бренда все еще можно приобрести в России. В 2022 году маркетплейс выкупил все запасы российского подразделения IKEA, количество товаров составило более 20 миллионов. Продукция сети представлена на площадке в широком ассортименте.

В марте IKEA продала последнюю принадлежавшую ей фабрику в России — завод в Подберезье Новгородской области. Новым владельцем предприятия стал совладелец петербургского производителя декоративных покрытий Slotex Вадим Осипов.

Александра Качан
Обсудить
Последние новости
СКР предъявил обвинение Дарье Треповой в совершении теракта
Блогерша побрила лицо с помощью сухого шампуня на камеру и разозлила подписчиков
На Луне найден новый возобновляемый источник воды
По меньшей мере шесть туристов погибли при сходе лавины в Индии
Масштабные поставки товаров IKEA в Россию прекратились
В штаб-квартире крупнейшей парии Европарламента прошли обыски
Власти Финляндии ответили на критику после вступления в НАТО
Вице-канцлер Германии извинился перед Украиной
Опубликована карта боевых действий на Украине
Суперкар столичного топ-менеджера угнали с охраняемой парковки на эвакуаторе
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.