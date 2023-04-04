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19:27, 4 апреля 2023Россия

Спасавшийся от пожара москвич выпрыгнул из окна пятого этажа

РЕН ТВ: в Москве мужчина выпрыгнул из окна пятого этажа, спасаясь от пожара
СюжетПожар в Москве:

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

Житель Москвы выпрыгнул из окна пятого этажа, спасаясь от пожара. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

По его словам, пожар произошел в квартире в одном из домов на улице Бестужевых на северо-востоке столицы. На данный момент возгорание ликвидировано пожарными. Собеседник телеканала также подчеркнул, что хозяин жилья после прыжка с высоты остался жив. Его состояние не уточняется.

Ранее пьяный житель Воронежа выпал из окна 19-го этажа и приземлился на припаркованный под окнами жилого комплекса автомобиль. После падения мужчина поднялся и спел врачам отрывок песни «Любовь, похожая на сон».

Как рассказали «Ленте.ру» в пресс-службе департамента здравоохранения региона, состояние 40-летнего пострадавшего оценивается как удовлетворительное. Его госпитализировали в нейрохирургическое отделение.

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Константин Лысяков
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