Спасавшийся от пожара москвич выпрыгнул из окна пятого этажа

РЕН ТВ: в Москве мужчина выпрыгнул из окна пятого этажа, спасаясь от пожара

Житель Москвы выпрыгнул из окна пятого этажа, спасаясь от пожара. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

По его словам, пожар произошел в квартире в одном из домов на улице Бестужевых на северо-востоке столицы. На данный момент возгорание ликвидировано пожарными. Собеседник телеканала также подчеркнул, что хозяин жилья после прыжка с высоты остался жив. Его состояние не уточняется.

Ранее пьяный житель Воронежа выпал из окна 19-го этажа и приземлился на припаркованный под окнами жилого комплекса автомобиль. После падения мужчина поднялся и спел врачам отрывок песни «Любовь, похожая на сон».

Как рассказали «Ленте.ру» в пресс-службе департамента здравоохранения региона, состояние 40-летнего пострадавшего оценивается как удовлетворительное. Его госпитализировали в нейрохирургическое отделение.