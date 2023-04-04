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15:09, 4 апреля 2023Россия

Пригожин опубликовал видео с места убийства Татарского в Петербурге

Основатель ЧВК «Вагнер» Пригожин посетил кафе в Петербурге, где был убит Владлен Татарский

Основатель частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгений Пригожин посетил место убийства блогера Владлена Татарского (настоящее имя — Максим Фомин) в Санкт-Петербурге. Соответствующий видеоролик опубликовала пресс-служба бизнесмена в Telegram.

На кадрах предприниматель запечатлен в кафе, где произошел взрыв, в окружении группы людей. Уточняется, что он провел встречу с активистами движения «Кибер Фронт Z» и почтил память погибшего.

Ранее Пригожин подтвердил связь с заведением, в котором был убит Татарский. Руководитель группы уточнил, что передал кафе патриотическому движению и его представители проводили там семинары.

Взрыв на Университетской набережной во время творческой встречи с Татарским произошел вечером 2 апреля. Военкор погиб. По подозрению в причастности к преступлению задержана 26-летняя Дарья Трепова. По версии следствия, она передала блогеру статуэтку, которая позже взорвалась. Возбуждены два уголовных дела. Власти назвали произошедшее терактом.

Варвара Кошечкина
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