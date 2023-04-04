Силуанов призвал обеспечить одну категорию работников жильем

Силуанов призвал власти регионов и компании обеспечивать жильем работников промышленности

Министр финансов Антон Силуанов заявил, что компании и власти регионов должны предоставлять работникам промышленности доступное жилье. О том, что глава Минфина призвал обеспечить одну категорию работников недвижимостью, со ссылкой на его выступление на заседании Госсовета по вопросам промышленности во вторник, 4 апреля, сообщает агентство «Прайм».

В качестве возможных мер поддержки работников обрабатывающей промышленности Силуанов назвал субсидирование процентной ставки по ипотеке предприятиями и помощь со стороны регионов. «Третье — если наши работники хотят льготные возможности по привлечению ипотечных кредитов, надо подумать, наверное, о рождении детей и получать льготную ипотеку под шесть процентов», — рассказал об еще одном возможном варианте он.

Министр также отметил, что на федеральном уровне помощь оказывается либо жителям крупных регионов, либо категориям граждан, нуждающимся в поддержке, — в первую очередь, семьям с детьми. «Есть в целом у нас сейчас льготная ипотека, которая до середины следующего года по восемь процентов, а семьям с детьми — шесть процентов», — напомнил Силуанов.

В апреле директор Центра исследования экономической политики экономического факультета МГУ Олег Буклемишев заявил, что покупку жилья в ипотеку ни по одной из ипотечных программ не может позволить себе половина населения России. Он добавил, что льготная ипотека разогнала рынок и привела к тому, что средства налогоплательщиков распределялись в пользу верхнего слоя среднего класса.