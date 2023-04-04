Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
10:17, 4 апреля 2023Россия

Путин прибыл в Тулу

Президент России Путин прибыл с рабочей поездкой в Тулу, где посетит завод «Тулажелдормаш»

Фото: Пресс-служба Президента РФ / РИА Новости

Президент России Владимир Путин прибыл в Тулу и начал рабочую поездку с осмотра завода «Тулажелдормаш». Об этом во вторник, 4 апреля, сообщает РИА Новости.

Предприятие специализируется на производстве тяжелой путевой техники и оборудования для строительства, обновления и содержания железнодорожных путей.

О том, что глава государства посетит Тулу, стало известно 3 апреля. Как уточнила пресс-служба Кремля, здесь же Путин в режиме видеоконференции проведет заседание президиума Госсовета по вопросу «О развитии промышленности Российской Федерации в условиях санкционного давления». На встрече с докладами выступят глава Тульской области Алексей Дюмин и министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

Это уже второй за полгода визит президента России в Тульскую область. В прошлый раз Путин был здесь 23 декабря 2022 года. Тогда он проводил совещание по обеспечению Вооруженных сил страны и также общался с Дюминым.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Евгения Куликова
Обсудить
Последние новости
Китай заявил о готовности обсудить урегулирование украинского кризиса с ЕС
Одну из крупнейших автотранспортных компаний России выставили на продажу
Россиянин выпал из окна, едва не убил проходившего школьника и попал на видео
В Москве новорожденный младенец попал в больницу с ожогами стоп
Продавщица цветов стала жертвой сексуального насилия в Подмосковье
Вершинин обсудил зерновую сделку с замглавы МИД Турции
Россиянам перечислили провоцирующие развитие рака гортани факторы
В Москве у подростка украли редкие кроссовки за 300 тысяч рублей
Стала известна причина возможного ухода Месси из ПСЖ
Российский сержант получил срок за попытку продать боеприпасы в интернете
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.