Президент России Путин прибыл с рабочей поездкой в Тулу, где посетит завод «Тулажелдормаш»

Президент России Владимир Путин прибыл в Тулу и начал рабочую поездку с осмотра завода «Тулажелдормаш». Об этом во вторник, 4 апреля, сообщает РИА Новости.

Предприятие специализируется на производстве тяжелой путевой техники и оборудования для строительства, обновления и содержания железнодорожных путей.

О том, что глава государства посетит Тулу, стало известно 3 апреля. Как уточнила пресс-служба Кремля, здесь же Путин в режиме видеоконференции проведет заседание президиума Госсовета по вопросу «О развитии промышленности Российской Федерации в условиях санкционного давления». На встрече с докладами выступят глава Тульской области Алексей Дюмин и министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

Это уже второй за полгода визит президента России в Тульскую область. В прошлый раз Путин был здесь 23 декабря 2022 года. Тогда он проводил совещание по обеспечению Вооруженных сил страны и также общался с Дюминым.