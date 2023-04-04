Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
13:35, 4 апреля 2023Экономика

Путин указал на рост экспорта российской сельхозпродукции

Президент Путин: экспорт российской сельхозпродукции вырос в разы

Фото: Николай Гынгазов / Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин заявил, что экспорт сельхозпродукции из страны в последнее время вырос в разы. Видеозапись встречи главы государства с рабочими «Тулажелдормаша» опубликована на сайте Кремля.

При этом российский лидер отметил, что импорт, наоборот, сократился. По его словам, сейчас Россия экспортирует сельхозпродукцию и борется за рынки сбыта. Путин отметил, что сегодня сельское хозяйство в России является не «советским колхозом», а высокотехнологичной отраслью.

Также в ходе встречи с рабочими глава государства заявил, что ближайшие полтора года в России не должно быть индексации тарифов на услуги ЖКХ.

4 апреля Владимир Путин прибыл в Тулу и начал рабочую поездку с осмотра завода «Тулажелдормаш». Предприятие специализируется на производстве тяжелой путевой техники и оборудования для строительства, обновления и содержания железнодорожных путей.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Финляндия стала членом НАТО
Ким Кардашьян выставила на продажу свои поношенные сандалии
Глава ПЦУ встретился с бывшим госсекретарем США
На Украине призвали лишить Россию права вето в ООН
Стало известно о состоянии пострадавших при взрыве в петербургском кафе
МИД России прокомментировал вступление Финляндии в НАТО
Володин заявил о недостатках в системе ЕГЭ
Россиянка бросила шестилетнего сына в больнице после выздоровления
Раскрыта доля российских сделок на рынке жилья Турции
Россия примет военные меры из-за вступления Финляндии в НАТО
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.