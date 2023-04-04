Путин указал на рост экспорта российской сельхозпродукции

Президент Путин: экспорт российской сельхозпродукции вырос в разы

Президент России Владимир Путин заявил, что экспорт сельхозпродукции из страны в последнее время вырос в разы. Видеозапись встречи главы государства с рабочими «Тулажелдормаша» опубликована на сайте Кремля.

При этом российский лидер отметил, что импорт, наоборот, сократился. По его словам, сейчас Россия экспортирует сельхозпродукцию и борется за рынки сбыта. Путин отметил, что сегодня сельское хозяйство в России является не «советским колхозом», а высокотехнологичной отраслью.

Также в ходе встречи с рабочими глава государства заявил, что ближайшие полтора года в России не должно быть индексации тарифов на услуги ЖКХ.

4 апреля Владимир Путин прибыл в Тулу и начал рабочую поездку с осмотра завода «Тулажелдормаш». Предприятие специализируется на производстве тяжелой путевой техники и оборудования для строительства, обновления и содержания железнодорожных путей.