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20:33, 4 апреля 2023Наука и техника

Названо эффективное оружие против роя украинских дронов

Аналитик Суконкин: атаку роя украинских БПЛА способны отразить «Шилки», «Буки» и С-400

Фото: Александр Пирагис / РИА Новости

Возможную атаку роя беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины способны отразить системы противовоздушной обороны, включая зенитные ракетные комплексы (ЗРК) дальнего действия С-400 «Триумф». Эффективное оружие против роя дронов назвал военный обозреватель Алексей Суконкин в беседе с NEWS.ru.

«Отражение вероятного удара так называемого роя украинских беспилотников возможно всей номенклатурой средств ПВО. От ЗРК дальнего действия — С-400, С-300 до рабочих лошадок — "Буки", "Панцири", "Тунгуски", "Стрела-10", "Оса", "Шилки". Сколько лет бы им не было, они прекрасно работают по всем радиоконтрастным воздушным целям», — сказал аналитик.

Ранее полковник запаса Андрей Кошкин сообщил, что российские ЗРК С-300 не уступают, а во многом превосходят западные аналоги. Комплекс позволяет уничтожать маневрирующие цели на большой высоте.

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В марте источник ТАСС рассказал, что в России разрабатывают компактную версию ручного комплекса для борьбы с дронами «Гарпун-3».

В январе официальный представитель предприятия «Укроборонпром» Наталья Сад заявила, что разработка украинского ударного дрона прошла завершающую стадию.

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Даниил Иринин
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