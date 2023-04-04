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12:32, 4 апреля 2023Россия

Шойгу заявил о риске расширения конфликта на Украине из-за действий НАТО

Шойгу заявил, что антироссийский курс НАТО создает угрозу расширения конфликта на Украине

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Антироссийский курс, которому следует НАТО, создает угрозу расширения конфликта на Украине. Об этом на тематическом селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил России заявил министр обороны Сергей Шойгу, его цитирует ТАСС.

По его словам, Североатлантический альянс активизирует свою деятельность близ границ России и Белоруссии, а также, усиливая антироссийский курс, провоцирует эскалацию конфликта. Шойгу подчеркнул, что, несмотря на это, исход спецоперации не изменится.

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«Заявлено, что только в этом году они [НАТО] готовы поставить свыше 200 танков западного производства, более 400 современных боевых бронированных машин. На оснащение украинской армии поступают дальнобойные средства поражения, в том числе реактивные снаряды с увеличенной дальностью до 150 километров», — сказал министр.

Ранее президент Владимир Путин заявлял, что против России активно используется военный потенциал и возможности почти всех основных стран Североатлантического альянса. По его мнению, несмотря на это, российские военнослужащие «уверенно и шаг за шагом решают поставленные задачи».

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Анастасия Шейкина
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