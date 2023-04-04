Шойгу заявил о риске расширения конфликта на Украине из-за действий НАТО

Шойгу заявил, что антироссийский курс НАТО создает угрозу расширения конфликта на Украине

Антироссийский курс, которому следует НАТО, создает угрозу расширения конфликта на Украине. Об этом на тематическом селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил России заявил министр обороны Сергей Шойгу, его цитирует ТАСС.

По его словам, Североатлантический альянс активизирует свою деятельность близ границ России и Белоруссии, а также, усиливая антироссийский курс, провоцирует эскалацию конфликта. Шойгу подчеркнул, что, несмотря на это, исход спецоперации не изменится.

«Заявлено, что только в этом году они [НАТО] готовы поставить свыше 200 танков западного производства, более 400 современных боевых бронированных машин. На оснащение украинской армии поступают дальнобойные средства поражения, в том числе реактивные снаряды с увеличенной дальностью до 150 километров», — сказал министр.

Ранее президент Владимир Путин заявлял, что против России активно используется военный потенциал и возможности почти всех основных стран Североатлантического альянса. По его мнению, несмотря на это, российские военнослужащие «уверенно и шаг за шагом решают поставленные задачи».