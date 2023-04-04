Россиянин отправился искать беспилотники в горы Сочи и умер

МЧС России: альпинист отправился на поиски беспилотников в горы Сочи и умер

Российский альпинист, отправившийся на поиски беспилотников, умер в горах Сочи. Об этом сообщается на официальной странице Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России во «Вконтакте».

Отмечается, что во вторник, 4 апреля, спасатели обнаружили тело пропавшего мужчины без признаков жизни на скальном участке на высоте около 300 метров над уровнем моря. «Уложив пострадавшего в жесткие носилки, спасатели приступили к его транспортировке из горно-лесной местности к автомобильной дороге», — говорится в сообщении.

Эвакуация россиянина ведется на сложном скальном рельефе с применением альпинистского снаряжения. Уточняется, что тело мужчины передадут сотрудникам полиции.

Ранее в апреле сообщалось, что россиянин отправился на поиски беспилотников в горы Сочи. 35-летний мужчина отправился на скальный участок старой краснополянской дороги в районе села Кепша в одиночку и, предположительно, заблудился. В спасательный отряд через службу «112» поступила информация, что россиянин ушел на поиски двух ранее упавших квадрокоптеров.