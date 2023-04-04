Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
15:00, 4 апреля 2023Путешествия

Россиянин отправился искать беспилотники в горы Сочи и умер

МЧС России: альпинист отправился на поиски беспилотников в горы Сочи и умер

Фото: Пресс-служба МЧС РФ / РИА Новости

Российский альпинист, отправившийся на поиски беспилотников, умер в горах Сочи. Об этом сообщается на официальной странице Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России во «Вконтакте».

Отмечается, что во вторник, 4 апреля, спасатели обнаружили тело пропавшего мужчины без признаков жизни на скальном участке на высоте около 300 метров над уровнем моря. «Уложив пострадавшего в жесткие носилки, спасатели приступили к его транспортировке из горно-лесной местности к автомобильной дороге», — говорится в сообщении.

Материалы по теме:
На Эльбрусе погибли пятеро альпинистов. Почему туристы не смогли спуститься вниз и действительно ли их бросил гид?
На Эльбрусе погибли пятеро альпинистов.Почему туристы не смогли спуститься вниз и действительно ли их бросил гид?
24 сентября 2021
Лавина обрушилась на людей в Домбае. Есть погибший Что известно о происшествии на популярном горнолыжном курорте России
Лавина обрушилась на людей в Домбае. Есть погибшийЧто известно о происшествии на популярном горнолыжном курорте России
18 января 2021

Эвакуация россиянина ведется на сложном скальном рельефе с применением альпинистского снаряжения. Уточняется, что тело мужчины передадут сотрудникам полиции.

Ранее в апреле сообщалось, что россиянин отправился на поиски беспилотников в горы Сочи. 35-летний мужчина отправился на скальный участок старой краснополянской дороги в районе села Кепша в одиночку и, предположительно, заблудился. В спасательный отряд через службу «112» поступила информация, что россиянин ушел на поиски двух ранее упавших квадрокоптеров.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Фариза Бацазова
Обсудить
Последние новости
СКР предъявил обвинение Дарье Треповой в совершении теракта
ВСУ потеряли до 70 человек убитыми и ранеными на двух направлениях в зоне СВО
Создан новый немедикаментозный способ лечения социальной тревожности
Россиян предупредили об уходе с рынка десятков банков
Стали известны дата и место похорон военкора Татарского
МакSим прокомментировала перенос концертов из-за состояния здоровья
Стали известны профессии подрабатывающих текила-герл девушек
Российские войска уничтожили до 225 бойцов ВСУ на одном из направлений
В Кремле анонсировали заседание Путина с членами Совбеза
В суд поступило ходатайство об аресте Дарьи Треповой до 2 июня по делу о теракте
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.