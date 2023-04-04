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00:51, 4 апреля 2023Мир

В России заявили о неприемлемости идей ущемления права вето в Совбезе ООН

Дипломат Гильмутдинова назвала неприемлемыми идеи ущемления права вето в Совбезе ООН

Фото: Unsplash.com

Советник постоянного представительства РФ при ООН Дина Гильмутдинова назвала неприемлемыми любые идеи об ущемлении права вето постоянных членов Совета Безопасности всемирной организации. Ее слова приводит ТАСС.

«Следует помнить: данный институт является важным фактором, стимулирующим членов совета к поиску более сбалансированных решений», — подчеркнула дипломат.

Гильмутдинова добавила, что в настоящее время Совбез ООН не приблизился к выработке универсальной формулы для его реформирования, подходы стран существенно, зачастую диаметрально разные.

Дипломат пояснила, что подавляющее большинство стран, в том числе Россия, выступает за расширение представительства в СБ стран Африки, Азии и Латинской Америки. Москва, по ее словам, отстаивает роль Африки как одного из центров формирующегося многополярного мира и настаивает на необходимости учитывать ее интересы в любых реформах международной системы.

Ранее постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что западные страны не могут решать, кто будет председательствовать в Совбезе организации, тем более что Россия — самая честная среди председательствующих стран.

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Марина Совина
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