В России заявили о неприемлемости идей ущемления права вето в Совбезе ООН

Дипломат Гильмутдинова назвала неприемлемыми идеи ущемления права вето в Совбезе ООН

Советник постоянного представительства РФ при ООН Дина Гильмутдинова назвала неприемлемыми любые идеи об ущемлении права вето постоянных членов Совета Безопасности всемирной организации. Ее слова приводит ТАСС.

«Следует помнить: данный институт является важным фактором, стимулирующим членов совета к поиску более сбалансированных решений», — подчеркнула дипломат.

Гильмутдинова добавила, что в настоящее время Совбез ООН не приблизился к выработке универсальной формулы для его реформирования, подходы стран существенно, зачастую диаметрально разные.

Дипломат пояснила, что подавляющее большинство стран, в том числе Россия, выступает за расширение представительства в СБ стран Африки, Азии и Латинской Америки. Москва, по ее словам, отстаивает роль Африки как одного из центров формирующегося многополярного мира и настаивает на необходимости учитывать ее интересы в любых реформах международной системы.

Ранее постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что западные страны не могут решать, кто будет председательствовать в Совбезе организации, тем более что Россия — самая честная среди председательствующих стран.

