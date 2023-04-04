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09:19, 4 апреля 2023Россия

Анонсирована вторая за полгода поездка Путина в российский регион

РИА Новости: президент России Путин намерен второй раз за полгода посетить Тулу
Архивное фото

Архивное фото. Фото: пресс-служба Президента РФ

Президент России Владимир Путин намерен второй раз за полгода посетить Тулу. Об этом сообщает Telegram-канал RIA_Kremlinpool, который ведут журналисты кремлевского пула РИА Новости.

В анонсированной поездке глава государства среди прочего намерен посетить завод «Тулажелдормаш» и провести в городе по видео-конференц-связи заседание Госсовета, на котором будет обсуждаться промышленность России. Докладчиком станет губернатор Тульской области Алексей Дюмин.

В прошлый раз Путин был в этом российском регионе 23 декабря 2022 года. Тогда он проводил совещание по обеспечению Вооруженных сил страны и также общался с Дюминым.

Ранее 18 марта Путин посетил с рабочей поездкой Мариуполь в Донецкой народной республике. Президент прибыл в город на вертолете, после чего объехал несколько районов за рулем автомобиля.

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Марк Леонов
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