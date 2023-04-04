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03:21, 4 апреля 2023Россия

В Совфеде предложили сажать в тюрьму за треш-стримы с несовершеннолетними

Сенатор Пушков предложил ввести уголовное наказание за треш-стримы с несовершеннолетними
Алексей Пушков

Алексей Пушков. Фото: Federation Council of Russia / Globallookpress.com

Член Совета Федерации Алексей Пушков предложил закрепить в Уголовном кодексе России наказание за проведение треш-стримов с участием несовершеннолетних. По его словам, нарушители должны ожидать лишения свободы на срок до двух лет, либо штрафа до двух миллионов рублей, сообщает ТАСС.

«Речь идет о распространении из корыстных либо хулиганских побуждений в интернете фото и видео с изображением незаконных деяний, совершенных с особой жестокостью», — пояснил сенатор, отметив, что в этом случае предлагается установить штраф в размере одного миллиона рублей.

Он добавил, что если несовершеннолетних привлекают к участию в треш-стримах, за это должно быть установлено наказание в виде штрафа в размере до двух миллионов рублей, либо лишения свободы сроком до двух лет. Пушков пояснил, что данный вопрос будет обсуждаться на совещании в Госдуме во вторник, 4 апреля.

Ранее Пушков попросил российские телеканалы не приглашать треш-стримеров на различные дискуссии и ток-шоу.

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Марина Совина
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