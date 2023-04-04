Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:11, 4 апреля 2023Мир

Белый дом заявил о готовности к возможным волнениям в связи с арестом Трампа

Белый дом заявил, что власти США готовы к возможным волнениям в связи с арестом Трампа
Карин Жан-Пьер

Карин Жан-Пьер. Фото: Chris Kleponis / CNP / Global Look Press

Официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что американские власти подготовились к возможным волнениям в связи с арестом бывшего президента США Дональда Трампа. Ее слова передает РИА Новости.

«Скажу, что говорила на прошлой неделе: мы готовы», — отметила Жан-Пьер, добавив, что «не будет вдаваться в обсуждение гипотетических сценариев». В то же время представитель Белого дома отметила, что арест Трампа не находится в центре внимания президента США Джо Байдена, передает РБК.

4 апреля Дональда Трампа арестовали в офисе окружного прокурора в Нижнем Манхэттене. По словам самого экс-президента, суд в Нью-Йорке предъявит ему обвинения по 33 пунктам. В частности, Трампа могут обвинить в нарушении правил финансирования предвыборной кампании.

По версии следствия, в 2016 году Трамп через адвоката выплатил порнозвезде Сторми Дэниелс (настоящее имя — Стефани Клиффордс) 130 тысяч долларов за молчание об их романе в прошлом. Эти средства незаконно компенсировались из предвыборного фонда.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Трампа арестовали
Эрдоган заявил о регулярном общении с Путиным и Зеленским
Сексолог перечислила признаки зависимости от порно
В Белом доме рассказали о реакции Байдена на арест Трампа
Сын Трампа отреагировал на арест отца
Постпред высказался о сотрудничестве с комиссией по расследованию на Украине
Белый дом заявил о готовности к возможным волнениям в связи с арестом Трампа
Хоккеист сборной России Мичков прокомментировал гибель отца
Трампа привезли в суд
Грабители проникли на склад под днищем грузовика и унесли 477 миллионов рублей
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.