Белый дом заявил о готовности к возможным волнениям в связи с арестом Трампа

Белый дом заявил, что власти США готовы к возможным волнениям в связи с арестом Трампа

Официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что американские власти подготовились к возможным волнениям в связи с арестом бывшего президента США Дональда Трампа. Ее слова передает РИА Новости.

«Скажу, что говорила на прошлой неделе: мы готовы», — отметила Жан-Пьер, добавив, что «не будет вдаваться в обсуждение гипотетических сценариев». В то же время представитель Белого дома отметила, что арест Трампа не находится в центре внимания президента США Джо Байдена, передает РБК.

4 апреля Дональда Трампа арестовали в офисе окружного прокурора в Нижнем Манхэттене. По словам самого экс-президента, суд в Нью-Йорке предъявит ему обвинения по 33 пунктам. В частности, Трампа могут обвинить в нарушении правил финансирования предвыборной кампании.

По версии следствия, в 2016 году Трамп через адвоката выплатил порнозвезде Сторми Дэниелс (настоящее имя — Стефани Клиффордс) 130 тысяч долларов за молчание об их романе в прошлом. Эти средства незаконно компенсировались из предвыборного фонда.