Подозреваемая в убийстве военкора Татарского удалила посты о нем после взрыва

Трепова удалила посты о военкоре Татарском из своего Telegram-канала сразу после взрыва

Дарья Трепова, подозреваемая в убийстве военного корреспондента Владлена Татарского (настоящее имя — Максим Фомин), удалила посты о нем из своего Telegram-канала сразу после взрыва. Об этом сообщает РЕН ТВ.

На своем канале девушка делилась впечатлениями о современной русской поэзии, а также выкладывала посты о мероприятиях с Татарским. Как стало известно ранее, девушка, представляясь именем Настя, неоднократно ходила на творческие вечера военкора и дарила ему открытки.

Вечером 2 апреля девушка стерла все публикации, связанные с Татарским и спецоперации, оставив на канале только посты об искусстве.

Ранее президент России Владимир Путин наградил погибшего при теракте военкора Владлена Татарского орденом Мужества посмертно.

Взрыв в кафе в Санкт-Петербурге на Университетской набережной произошел в воскресенье, 2 апреля, во время творческой встречи с военкором Татарским. По подозрению в теракте была задержана Дарья Трепова. По данным СКР, она поддерживала взгляды Фонда борьбы с коррупцией (организация признана экстремистской и запрещена в РФ).

В Национальном антитеррористическом комитете заявили, что преступление было спланировано и организовано с территории Украины. Следователи устанавливают всех участников преступной цепочки — от исполнителей до заказчиков.