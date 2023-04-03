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10:08, 3 апреля 2023Силовые структуры

Погибший при взрыве в кафе военкор Татарский лично знал предполагаемую убийцу

Погибший при взрыве в кафе военкор Татарский лично знал предполагаемую убийцу Трепову

Фото: РИА Новости

Военный корреспондент Владлен Татарский, погибший во время взрыва в кафе в центре Петербурга, лично знал предполагаемую убийцу Дарью Трепову. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Девушка, представляясь именем Настя, неоднократно ходила на творческие вечера военкора и дарила ему открытки. Именно поэтому он разрешил ей занести в помещение статуэтку, которую организаторы изначально попросили оставить при входе из соображений безопасности. Также Татарский предложил постоянной гостье сесть ближе к нему, однако она выбрала самое дальнее кресло.

Кроме того, по данным канала, во время взрыва военкор взял удар на себя, закрыв от взрыва других участников встречи.

По данным следствия, 2 апреля в кафе в центре Петербурга произошел взрыв неизвестного устройства. В результате погиб военкор Максим Фомин, работавший под псевдонимом Владлен Татарский. Кроме того, более 30 человек получили ранения различной степени тяжести.

Ранее стало известно, что МВД объявило Трепову в розыск. Следствие полагает, что жительница Петербурга Трепова принесла в кафе коробку с бюстом военкора, в который было вмонтировано взрывное устройство.

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Владимир Шарапов
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