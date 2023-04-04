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07:37, 4 апреля 2023Экономика

В наращивании мощи юаня увидели вызов доминированию доллара

SCMP заявило, что Китай наращивает мощь юаня, чтобы бросить вызов доминированию доллара

Фото: Unsplash.com

Издание South China Morning Post увидело в наращивании мощи юаня вызов доминированию доллара. По словам авторов статьи, Пекин использует свои торговые преимущества для продвижения национальной валюты.

«Стремление к расчетам в юанях в торговле и инвестициях, а не в долларах США в качестве посредника, является одним из многих способов, которыми Пекин планирует уменьшить свою зависимость от долларовых активов и предотвратить финансовое удушение Китая со стороны Вашингтона», — говорится в материале.

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Отмечается, что Китай и Бразилия заключили соглашение о торговле в юанях и планируют расширять сотрудничество, КНР продвигает использование национальной валюты в двусторонней торговле нефтью на Ближнем Востоке, чтобы бросить потенциальный вызов нефтедоллару.

В статье указано, что Пекин заинтересован в расширении торговых операций в Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и уже заключил соглашения о расчетах в нацвалютах с Индонезией, Вьетнамом и Камбоджой.

Дальнейшая экспансия юаня сдерживается его меньшей конвертируемостью, в отличие от доллара или евро, а также строгим контролем Пекина за движением капитала, пишет издание. В настоящее время на расчеты в юанях приходится 2,19 процента мировых платежей и 3,5 процента мировых валютных операций.

Ранее Global Times сообщило, что США занимаются использованием доллара как инструмента принуждения в мире, тем самым усиливая тенденцию дедолларизации и способствуя потере своего господства на глобальной арене.

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Марина Совина
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