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10:44, 4 апреля 2023Мир

Китай заявил о готовности обсудить урегулирование украинского кризиса с ЕС

МИД КНР заявил о готовности к диалогу с ЕС по урегулированию украинского конфликта

Фото: Thomas Peter / Reuters

Пекин готов обсуждать урегулирование украинского кризиса с Европейским союзом (ЕС), заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин. Ее слова приводит ТАСС.

«Мы готовы к диалогу и контактам с европейской стороной по политическому урегулированию украинского конфликта. Надеемся, что ЕС проявит стратегическую самостоятельность и политическую мудрость», — сказала она.

Представитель ведомства напомнила, что Китай не является участником военного конфликта. Кроме того, она отметила, что Пекин активно поддерживает мирное урегулирование кризиса. Помимо этого, она выразила надежду, что Евросоюз поспособствует становлению долгосрочной стабильности в регионе.

Ранее в ЕС высказались касательно предложение КНР стать посредником в урегулировании украинского кризиса. Пекин не может стать посредником в этих переговорах, но он должен способствовать улучшению ситуации и влиять на решения Москвы, заявил глава Евродипломатии Жозеп Боррель.

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Анастасия Заикина
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