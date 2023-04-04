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11:53, 4 апреля 2023Интернет и СМИ

В США усомнились в продолжении поддержки Украины со стороны Вашингтона

Foreign Policy: холодная война США против Китая может сместить их внимание с Украины

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Холодная война США против Китая может сместить их внимание с Украины. Усомнились в продолжении поддержки Киева со стороны Вашингтона журналисты американского издания Foreign Policy.

«Назревающая холодная война Штатов против Китая может сместить их внимание с украинского кризиса и европейского театра военных действий. Ресурсы могут быть перераспределены», — считают авторы материала.

Журналисты также отмечают, что на саммите НАТО в Мадриде в 2022 году президент США Джо Байден обещал поддерживать союзников Вашингтона и Киева «столько, сколько потребуется».

При этом многие европейцы сомневаются в том, что американский лидер сдержит обещание, из-за предстоящих в 2024 году президентских выборов, подчеркивают обозреватели. «Это не дает европейцам спокойно спать», — приводит издание слова научного сотрудника по Европе в Совете по международным отношениям Лианы Фикс.

Ранее обозреватель Эл Хант в статье для The Hill выразил мнение, что победа кандидата из числа умеренных консерваторов на выборах президента США в 2024 году поставит под вопрос военную и финансовую поддержку Киева.

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Олег Давыдов
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