Курс доллара превысил 79 рублей впервые с 19 апреля 2022 года

В начале торгового дня на Московской бирже курс доллара впервые с 19 апреля прошлого года превысил 79 рублей, свидетельствуют данные площадки. По состоянию на 8:41 он вырос до 79,54 рубля.

Евро также побил очередной максимум почти за год. После перехода через отметку 86 рублей европейская валюта торгуется на уровне 86,76 рубля.

Рубль слабеет на фоне завершения налогового периода в марте. Из-за ограничений Центробанка на операции с иностранными валютами его курс практически полностью зависит от соотношения экспорта и импорта в денежном выражении. Поэтому снижение экспортных доходов, в первую очередь нефтегазовых, создает давление на российскую валюту.

Ранее Минфин сообщил, что по итогам марта средняя стоимость основного экспортного сорта российской нефти Urals упала до 47,85 доллара за баррель, что стало минимальным значением с ноября 2020 года.