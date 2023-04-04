Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
08:46, 4 апреля 2023Экономика

Курс доллара превысил 79 рублей

Курс доллара превысил 79 рублей впервые с 19 апреля 2022 года
СюжетКурс доллара:

Фото: Мария Девахина / РИА Новости

В начале торгового дня на Московской бирже курс доллара впервые с 19 апреля прошлого года превысил 79 рублей, свидетельствуют данные площадки. По состоянию на 8:41 он вырос до 79,54 рубля.

Евро также побил очередной максимум почти за год. После перехода через отметку 86 рублей европейская валюта торгуется на уровне 86,76 рубля.

Рубль слабеет на фоне завершения налогового периода в марте. Из-за ограничений Центробанка на операции с иностранными валютами его курс практически полностью зависит от соотношения экспорта и импорта в денежном выражении. Поэтому снижение экспортных доходов, в первую очередь нефтегазовых, создает давление на российскую валюту.

Ранее Минфин сообщил, что по итогам марта средняя стоимость основного экспортного сорта российской нефти Urals упала до 47,85 доллара за баррель, что стало минимальным значением с ноября 2020 года.

Курс доллара от TradingView
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Платон Щукин
Обсудить
Последние новости
Прокурор переквалифицировал все пункты обвинения против Трампа
Россиянин предстанет перед судом за двух убитых и закопанных в саду односельчан
Украинская теннисистка отказалась пожимать руку россиянке после турнира в США
В Черногории оценили возможность передачи Украине активов России
Анонсирована вторая за полгода поездка Путина в российский регион
Россиянин избил двухлетнюю дочь и попал под следствие
Одно из предприятий в Одессе получило повреждения после обстрела
Россияне назвали стоимость идеальной дачи
Известная сотрудница полиции попала под суд за контрабанду наркотиков
В Еврокомиссии понадеялись на Китай в решении украинского кризиса
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.