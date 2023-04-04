Последствия взрыва электросамоката в одной из квартир Москвы сняли на видео

«112» опубликовал кадры последствий взрыва электросамоката в одной из квартир Москвы

В сети появились кадры последствий взрыва электросамоката в одной из квартир Москвы. Видеозапись публикует Telegram-канал «112».

На кадрах видно, что одна из стен комнаты полностью черная, на ней частично оборваны обои. По данным авторов канала, электросамокат стоял в коридоре и после взрыва загорелся.

О случившемся в московской квартире стало известно ранее во вторник, 4 апреля. В момент взрыва в помещении находилась 86-летняя пенсионерка — она пыталась самостоятельно потушить появившийся после взрыва огонь и потеряла сознание из-за отравления продуктами горения. Пенсионерку госпитализировали в тяжелом состоянии, у нее диагностировали ожог дыхательных путей.

Похожий случай произошел в конце марта в Нижнем Новгороде. Там мужчина погиб при взрыве заряжавшегося электросамоката. Прибывшие на место пожара экстренные службы диагностировали у пострадавшего ожоги 90 процентов тела, впоследствии он скончался.