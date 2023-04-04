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13:56, 4 апреля 2023Россия

Володин заявил о недостатках в системе ЕГЭ

Спикер Госдумы Володин заявил, что система ЕГЭ несет в себе недостатки

Фото: Варвара Гертье / РИА Новости

Система Единого государственного экзамена (ЕГЭ), которую некоторые хвалят, несет в себе недостатки. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, его цитирует РИА Новости.

«У нас почему выбирают — вот в прошлом году, если посмотреть — обществознание как самый популярный предмет ЕГЭ? Да потому что легче всего сдавать. Но только с этим обществознанием никто не пойдёт на инженерную специальность», — сказал политик.

Володин призвал комплексно рассматривать систему ЕГЭ, подчеркнув, что для сдачи одних предметов нужно приложить много усилия, для других — не так много.

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Анастасия Шейкина
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