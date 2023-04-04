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10:11, 4 апреля 2023Ценности

Названы лучшие способы сушки белья после стирки

Глава химчисток Димитров: после стирки одежду следует развешивать на веревке во всю длину

Фото: Wolfgang Weinhäupl / Globallookpress.com

Глава международной сети химчисток Laundryheap Деян Димитров и эксперты интернет-магазина чистящих средств Ace назвали лучшие способы сушки одежды после стирки. Их комментарии публикует Express.

Димитров заявил, что предпочтительно сушить белье на улице естественным образом. При этом он посоветовал развешивать предметы гардероба на веревке во всю длину. «Так воздух будет легко проходить через материал, что приведет к более быстрому высыханию», — отметил он, добавив, что данный метод также поможет предотвратить появление складок на ткани. В то же время шерстяные изделия следует размещать на горизонтальной поверхности, чтобы избежать их деформации, указал специалист.

В свою очередь представители Ace порекомендовали прикреплять брюки, рубашки и джемперы за нижний край, чтобы не допустить их растяжения. Кроме того, под прищепки изделий из деликатных тканей можно помещать обрезки старых предметов гардероба, чтобы на них не оставалось следов.

В марте блогерша Анна Ланье раскрыла простой способ избавиться от накипи и неприятного запаха в стиральной машине. Пользовательница сети посоветовала разрезать лимон на две части и намазать зубной пастой, а затем поместить цитрус вместе с гигиеническим средством в стиральную машину.

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Алина Гостева
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