Подружки невесты порезали платья во время свадьбы и вызвали споры в сети

Блогерша Эмма укоротила платья с другими подружками невесты во время свадьбы

Блогерша Эмма и другие девушки укоротили платья во время свадьбы с помощью ножниц и вызвали споры в сети. Соответствующие кадры она опубликовала в своем TikTok-аккаунте.

Так, сначала в размещенном ролике подружки невесты предстали в длинных одинаковых платьях, сшитых из розовой шифоновой ткани. Затем они по очереди стали подрезать друг другу нижнюю часть изделия. «Когда мы решили, что после официальной части можно обрезать свои наряды, чтобы свободнее двигаться», — подписала Эмма видео.

Подписчики неоднозначно отреагировали на поступок героев публикации, о чем написали в комментариях под постом. «Они могли бы продать их и пожертвовать деньги на благотворительность», «Боже мой, как же неровно отрезали», «Это так неуважительно», — заявили одни. «На самом деле, это отличная идея», «Сначала я взволновался, но результаты мне понравились! Так весело!» — поспорили другие.

В сентябре 2022 года пользовательница TikTok также подрезала свое платье на свадьбе и прославилась в сети. На размещенных кадрах неизвестная подружка невесты была запечатлена в банкетном зале в длинном бежевом платье из атласной ткани. Во время танцев к ней подошел мужчина в белом костюме и помог отрезать половину подола платья.