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14:42, 4 апреля 2023Ценности

Появились фото магазина Zara под новым названием в Москве

В сети появились фото магазина Zara на Кузнецком мосту в Москве под новым названием Maag

Фото: Unsplash

В сети появились фото магазина испанского бренда Zara под новым названием в Москве. Соответствующие снимки приводит Telegram-канал «Московские новости».

Прохожие запечатлели торговое помещение, расположенное на Кузнецком мосту. На размещенных кадрах можно увидеть обновленную вывеску под названием Maag и с подписью «Скоро открытие».

Ранее сообщалось, что первый магазин Zara откроется в московском торговом центре «Авиапарк». Директор отдела исследований рынка CORE.XP Василий Григорьев рассказал, что начало деятельности торговых точек по России ожидается в текущем месяце.

В марте также выяснилось, что в апреле возобновят работу бренды Bershka и Pull & Bear, но под новыми названиями — Ecru и DUB.

Inditex приостановила работу всех магазинов и онлайн-платформ в России 5 марта прошлого года. До этого в стране действовали 502 магазина группы. Доля российского рынка достигала около 8,5 процента от мировой прибыли Inditex.

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Мария Винар
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