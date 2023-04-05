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17:16, 5 апреля 2023Бывший СССР

На Украине несколько компаний обвинили в работе на Россию

СБУ обвинила 15 компаний в Киеве и области в работе в интересах России

Фото: Christopher Furlong / Getty Images

В Службе безопасности Украины (СБУ) обвинили 15 компаний, которые якобы связаны с экс-замсекретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) республики Владимиром Сивковичем, в работе на Россию. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

В СБУ заявили, что сотрудники спецслужбы и Государственного бюро расследований (ГБР) Украины обнаружили 15 компаний в Киеве и области, которые работали в интересах России. «Установлено, что работу этих предприятий контролирует бывший заместитель секретаря СНБО Владимир Сивкович, который подозревается в государственной измене и шпионаже», — утверждают в ведомстве.

В СБУ также отметили, что компании работали в сферах торговли, финансов, транспортных перевозок и риелторских услуг, а их доход якобы направлялся на поддержку России. По сообщению ГБР, в среду, 5 апреля, в них прошли обыски.

Обвинения в госизмене Сивковичу предъявили в июле 2022 года. По данным ГБР, для прикрытия он создал в Москве «политический офис», работники которого якобы занимались общественно-политической деятельностью, на самом деле проводя «разведывательно-подрывную деятельность против Украины».

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Алевтина Запольская
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