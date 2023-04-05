Cisco уничтожила запчасти для оборудования в России на 1,9 миллиарда рублей

Cisco из-за прекращения продаж уничтожила запчасти для оборудования в РФ на 1,9 млрд руб

Производитель сетевого оборудования и программных продуктов Cisco Systems в январе этого года уничтожил свои материально-производственные запасы в России на сумму 1,86 миллиарда рублей. Об этом сообщает ТАСС.

Агентство ссылается на бухгалтерскую отчетность одного из юрлиц Cisco в России — «Сиско системс». Согласно документу, под пресс пущены запчасти, «другое имущество, в том числе само IT-оборудование», а также транспортные средства, офисная мебель и техника, и демонстрационное оборудование.

Решение об утилизации было принято еще в августе 2022 года. Причинами этого стали прекращение продаж, приостановка действия лицензий и услуг Cisco в России, а также невозможность реэкспорта.

В октябре 2022 года «Известия» выяснили, что ушедший из России американский разработчик может возобновить поставки в Россию. По информации собеседников издания, компания намеревается ввозить продукцию через посредника — в качестве дистрибьютора назвали компанию IBS. Позднее в IBS опровергли переговоры об организации импорта оборудования и ПО американской Cisco.

На фоне этих сообщений замглавы Минпромторга Василий Шпак заявил, что Россия должна препятствовать легкому возобновлению поставок ушедших западных компаний, таких как Cisco. Страна должна формировать спрос на собственную электронику с российским ПО, которая станет основой технологической независимости. Нишу, освобожденную Cisco, должны занять российские компании, полагает замминистра.

4 марта 2022 года Cisco заявила о поддержке Украины и объявила о приостановке деятельности в России и Белоруссии. В июне того же года головной офис сообщил об уходе с российского рынка.