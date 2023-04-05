Швейцарский банк UBS готовился к поглощению Credit Suisse три года

Bloomberg: сделка швейцарских банков UBS и Credit Suisse готовилась 3 года

Сделка швейцарского банка UBS Group по поглощению конкурента Credit Suisse совершилась за несколько дней в марте 2023 года, однако подготовка к ней началась как минимум за три года до краха компании. Об этом пишет Bloomberg.

Председатель правления UBS Колм Келлехер, вступив в должность в апреле прошлого года, получил от своего предшественника Акселя Вебера технико-экономические обоснования поглощения Credit Suisse, датируемые как минимум 2020 годом. И уже в начале 2023 года он пригласил консультантов по слияниям из американского банка Morgan Stanley, чтобы «усилить планирование» будущей сделки. Инсайдеры Bloomberg сообщили, что проект был настолько секретным, что в Morgan Stanley не знали, чем занимаются их коллеги в Швейцарии.

Тщательная подготовка UBS привела к тому, что в середине марта, когда банковский кризис, начавшийся в США, распространился до Европы, банк был готов к решительным действиям. Когда 15 марта акции Credit Suisse, второго по величине банка Швейцарии, рекордно обвалились, представители банков Morgan Stanley и JPMorgan Chase & Co, вылетели в Цюрих на переговоры для подписания соглашений.

Спустя несколько дней UBS объявил о подписании документов по покупке Credit Suisse. Сумма сделки составила три миллиарда швейцарских франков (3,2 миллиарда долларов) и была заключена с оценкой существенно меньшей, чем капитализация банка на торгах накануне.

Колм Келлехер заявил на ежегодном собрании акционеров UBS 5 апреля, что интеграция Credit Suisse займет три-четыре года, без учета сворачивания деятельности инвестиционного банка. Даже при наличии страховки от негативных последствий в виде государственной поддержки слияние банков сопряжено с «огромным риском», добавил он.

Ранее сообщалось, что одной из наиболее пострадавших сторон от сделки швейцарских банков стал Saudi National Bank, который потерял около 1 миллиарда долларов инвестиций в Credit Suisse после резкого падения его стоимости. Объем первоначальных вложений саудовского кредитора в конце 2022 года составил 1,4 миллиарда швейцарских франков.