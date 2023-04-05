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14:35, 5 апреля 2023Мир

Чехия передаст Украине военную технику на десятки миллионов долларов

Министр обороны Чехии заявила о планах передать Киеву военную помощь на сумму $28-32 млн
Яна Чернохова

Яна Чернохова. Фото: Christine Olsson / TT News Agency / Reuters

Прага решила передать Киеву военную технику на несколько десятков миллионов долларов. Об этом заявила министр обороны Чехии Яна Чернохова, передает агентство ČTK.

«Помощь [Украине], которая с нашей стороны совместно с начальником генерального штаба [ВС Чехии Карлом Ржехкой] планируется, [определена] в сумме примерно 600-700 млн крон (примерно 28-32 миллиона долларов — прим. «Ленты.ру»)», — сказала глава ведомства.

По ее словам, это не финансовая помощь, а военный материал, который еще находится на складах и относится к так называемому невостребованному национальными ВС. Она объяснила, что армия может предоставить эту технику Украине, так как собственная чешская обороноспособность от этого не пострадает.

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Анастасия Заикина
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