Допрос подозреваемого в убийстве 16-летней россиянки попал на видео

Полиция показала видео допроса подозреваемого в убийстве 16-летней девушки в Железногорске

Допрос 20-летнего жителя Железногорска, подозреваемого в убийстве 16-летней девушки летом 2022 года, попал на видео. Запись «Ленте.ру» предоставили в Главном управлении МВД России по Красноярскому краю.

На кадрах показано, как молодой человек рассказывает следователю, что познакомился с потерпевшей на праздновании дня города 30 июля. После этого они стали гулять вместе.

По версии следствия, 30 июля 2022 года девушка ушла на празднование дня города с подругами, после чего без них отправилась в неизвестном направлении. Домой потерпевшая не вернулась, о чем ее бабушка сообщила в полицию. В ходе поисков тело подростка было обнаружено 4 августа на берегу озера в местном парке.

Дело об убийстве переквалифицировали по части 2 статьи 105 («Убийство, с целью сокрытия другого преступления»), пункта «а» части 3 статьи 132 («Иные действия сексуального характера, с применением насилия к потерпевшей, совершенные в отношении несовершеннолетней»), а также пункту «а» части 3 статьи 131 («Изнасилование, с применением насилия к несовершеннолетней потерпевшей») УК РФ.

Анализ ДНК задержанного, взятый во время массовой проверки горожан на причастность к убийству подростка, дал положительный результат. Образцы буккального эпителия (мазки с внутренней стороны щеки) были взяты у более десяти тысяч мужчин. Сейчас правоохранители выясняют мотив фигуранта.