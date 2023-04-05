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10:28, 5 апреля 2023Среда обитания

Двое детей в Петербурге пострадали из-за прорыва трубы

Два ребенка пострадали из-за прорыва трубы на Дровяной улице в Санкт-Петербурге

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

В Санкт-Петербурге в результате прорыва трубы с горячей водой пострадали двое детей и сотрудник МЧС. Об этом сообщает 78.ru.

Прорыв трубы с горячей водой произошел на Дровяной улице утром в среду, 5 апреля. В результате аварии произошел выброс пара. По предварительной информации, пострадали двое детей, сотрудник МЧС и несколько прохожих. Точное количество пострадавших пока неизвестно.

Ранее стало известно, что в образовавшуюся яму почти по крышу провалился автомобиль, в котором находились пожилой мужчина и его внуки. Их удалось вытащить из салона.

Один из очевидцев произошедшего рассказал, что по улице было трудно передвигаться. «Все началось как обычно, я провожал сына. Но сын уже не мог пройти через арку, так как везде была вода, а потом пар. Мне кто-то позвонил и сказал, что моя машина тонет, я надел сапоги, взял лыжную палку и наощупь стал пробираться на 10-ю Красноармейскую, еле-еле дошел до машины и услышал крики "Бери детей!"» — отметил мужчина.

Ранее сообщалось, что в результате коммунальной аварии в Саратове в яму, заполненную кипятком, провалился автомобиль, а один из прохожих был госпитализирован с ожогами. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело.

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Нина Ташевская
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